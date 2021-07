Hundrevis ikkje gjort greie for i Tyskland

utenriks

I Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz er om lag 1.300 menneske ikkje gjort greie for, men det kjem til dels av at mobilnettet er nede, og at det er vanskeleg å få kontakt med folk.

– Vi trur det kan vere 40, 50 eller 60 som er sakna. Når ein ikkje høyrer frå folk på lenge, får ein mistankar, seier innanriksministeren i delstaten Roger Lewentz.

Redningsarbeidarar, inkludert brannmenn, politibetjentar og soldatar, jobbar på spreng, og berre i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler var det over 1.000 redningsoppdrag som gjekk føre seg torsdag.

Alle skular er stengde, og om lag 3.500 personar er evakuerte.

Verste sidan krigen

Uvêret er ein av dei verste vêrkatastrofane sidan andre verdskrigen i Tyskland. Delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz er hardt ramma etter fleire dagar med ekstreme nedbørsmengder.

Det er spådd meir regn i dagane som kjem, og vasstanden stig faretruande i Rhinen og Rhinens sideelvar.

Jordsmonnet er metta av vatn, reservoar fløymer over, og elvar fløymer over. Desperate innbyggjarar har søkt tilflukt på hustak medan redningshelikopter sirklar over heimane deira.

Gater og hus ligg under vatn, og velta bilar ligg blant tre og bygningsrestar alle stader der flaumen har passert. I den vesle byen Schuld har fleire hus kollapsa fullstendig.

Redningsarbeidarar blir hindra av blokkerte vegar, straumbrot og manglande mobilnett, ikkje minst i Eifel-regionen mellom Rhinen og Belgia. Der er fleire landsbyar forvandla til haugar av murstein og tømmerbjelkar som ikkje kunne stå mot dei fossande vassmassane.

Dødstalet stig

Nasjonale styresmakter opplyser fredag at minst 81 menneske har mista livet i flaumen i Tyskland, og dødstalet stig.

I ein av dei hardast ramma byen, Euskirchen sør for Köln, er minst 20 menneske døydde, og det er frykt for at ei demning i nærleiken kan breste.

I delar av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følgje av ekstremvêret, som tyske meteorologar har kalla Bernd.

Fryktar det verste

– Eg fryktar at vi først om nokre dagar kjem til å sjå omfanget av denne katastrofen, sa statsminister Angela Merkel i Washington, der ho torsdag besøkte president Joe Biden.

Ho uttrykte medkjensle med dei som har mista sine næraste og understreka at flaumen òg har ramma naboland.

Merkel seier styresmaktene gjer sitt ytste for å hjelpe folk i nød. Om lag 15.000 personar frå redningstenester, politi og hæren er sett inn i dei verst ramma områda.

Tolv døydde i Belgia

Uvanleg kraftig regn har òg ført til flaumar i nabolanda Luxembourg, Nederland og Belgia.

Belgiske medium fortel om minst tolv dødsfall, noko som gir eit samla dødstal på 93 så langt. I tillegg er fire personar sakna i Belgia.

Den største byen aust i Belgia, Liège med 200.000 innbyggjarar, blir trua av at det vasstanden i elva Meuse kan stige med halvannan meter.

I Pepinster ved Liège gjekk ein redningsoperasjon gale då ein båt kantra og tre eldre forsvann i vassmassane.

I den nederlandske byen Maastricht er tusenvis av menneske evakuerte. Styresmaktene har sendt 70 soldatar til Limburg-provinsen for å hjelpe til med evakuering og fylling av sandsekker.

Klimaendringar

Uvêret har brått gjort klimaendringar til ei viktig sak i den tyske valkampen som står for døra.

Innanriksminister Horst Seehofer gjer det klart at ekstremvêret har ein samanheng med klimaendringar og seier at Tyskland må førebu seg mykje betre.

Fordi ein varmare atmosfære held meir vatn, vil klimaendringar føre til auka risiko for intens nedbør og flaum.