Kina lanserer ny klimaplan

utenriks

Kina kallar den nye planen eit grunnlag for det som skal bli den største marknaden i verda for CO2-kvotar, som vil tvinge tusenvis av kinesiske bedrifter til å minske utsleppa.

Programmet vart lansert berre nokre dagar etter at EU la fram sin detaljerte plan om CO2-nøytralitet innan 2050.

Planen viser at Kina, som no har det største CO2-utsleppet i verda, har ambisjonar om å ta ei global leiarrolle i kampen mot klimakrisa framfor klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Ifølgje den amerikanske tankesmia Rhodium Group er dei årlege utsleppa av drivhusgassar i Kina no større enn utsleppa til alle i-landa kombinert.

Kritiske innvendingar

Men kritikarane meiner at planen er for tynn, og at Kina må gjere mykje meir om landet skal nå måla sine.

President Xi Jinping har mellom anna lova at toppen av CO2-utsleppa skal nåast i 2030 før dei byrjar å redusere, og at Kina skal vere CO2-nøytralt innan 2060.

Det er allereie gått ti år sidan Kina varsla ein plan om eit kvotesystem for CO2-utslepp, men utviklinga av planen har vore hemma av ein mektig kollobby og regjeringa si prioritering av økonomisk vekst framfor miljøet.

Tak for utslepp

Ifølgje planen skal det for første gong innførast eit tak for utslepp for store kraftkrevjande industriar. Dei kan kjøpe retten til å forureine frå andre som har lågare CO2-utslepp.

I første omgang vil marknaden omfatte 2.225 store bedrifter som står for ein sjudel av dei globale CO2-utsleppa frå fossile kjelder, ifølgje Det internasjonale energibyrået IEA.

Desse bedriftene står for 30 prosent av dei 13,92 milliardar tonna med drivhusgassar som vart sleppt ut frå fabrikkar i Kina i 2019.

Citigroup har berekna at det i det første året blir handla klimakvotar for 800 millionar dollar, og at dette vil stige til 25 milliardar innan slutten av tiåret.

Mykje mindre enn EU

Dermed vil den kinesiske marknaden for kvotehandel bli på rundt ein tredel av det europeiske, som no er den største i verda.

Opphavleg var det planlagt at systemet skulle bli langt større og omfatte sju sektorar, blant dei luftfart og petrokjemi.

Men styresmaktene reduserte ambisjonane då ein tregare økonomi under koronapandemien gjorde at økonomisk vekst vart prioritert, ifølgje Lauri Myllyvirta ved Senteret for forsking på energi og rein luft.

– Den kinesiske produksjonen av kol, sement og stål har skote i vêret etter at regjeringa pøste inn milliardar av dollar i energiintensive sektorar for å auke veksten etter pandemien, seier Myllyvirta.

Han viser til at reglar for å redusere utsleppa vil vere forstyrrande for denne vekstmodellen.

Låg pris

Noko anna som er til bekymring, er den låge prisen som Kina set på utslepp.

Kvotehandelen på marknaden i Shanghai opna første dag fredag med ein pris på 52,70 yuanar (8 dollar) per tonn CO2.

Gjennomsnittleg CO2-pris i Kina blir venta i år å liggje rundt 4,60 dollar per tonn, langt under EU-prisen på 49,40 dollar per tonn, melder Citic Securities.

Gratiskvotar ved starten av opplegget kombinert med symbolske bøter for regelbrot vil bidra til å halde prisen nede, ifølgje analyseselskapet Transition Zero.

– Berre første skritt

Kina seier likevel at lanseringa fredag berre er første skritt. Frå neste år blir sement og aluminium inkludert, ifølgje Zhang Xiliang, som har hovudansvaret for den nye planen.

– Målet er å utvide marknaden neste år til å dekkje så mykje som 10.000 bedrifter som er ansvarlege for ytterlegare 5 milliardar tonn CO2, seier han.

Statlege medium påpeikar òg at det noverande opplegget allereie er det største i verda, målt i CO2-utslepp som blir dekt framfor kvotepris.

Andre sider ved planen som vekkjer bekymring, er mangelen på teknisk kunnskap og at presset frå mektige kol- og stållobbyar held fram.

Dei lokale politikarane og bedriftene veit lite om utrekning av utslepp eller til og med grunnleggjande miljøforsking, seier Huw Slater i China Carbon Forum.

– Politikarane er redde for tapte arbeidsplassar og sosial uro om dei kuttar utsleppa for raskt, seier Slater.

(©NPK)