Kjent miljøvernar drepen i Kenya

utenriks

Ifølgje den kenyanske avisa The Star vart Stutchbury skoten i det som synest å vere eit målretta attentat i utkanten av Nairobi torsdag kveld.

Stutchbury vart stansa ved ei provisorisk vegsperring nær heimen sin og skoten i hovudet. Ho vart funnen av naboar.

67-åringen hadde i lengre tid kjempa mot utbygging av eit skogsområde nord for Nairobi.

Ifølgje The Star vart ho ved eitt tilfelle trua med våpen av ein potensiell utbyggjar.

Presidenten i Kenya, Uhuru Kenyatta, fordømmer drapet.

– Joannah har lenge vore ein standhaftig forkjempar for bevaring av miljøet vårt og vil bli huska for den utrøyttelege innsatsen sin for å verne Kiambu-skogen mot inngrep, seier han.

