Mykje meir antistoff i Pfizer-vaksinar enn Sinovac

Forskarane i Hongkong, som står bak studien, understrekar at antistoff ikkje er det einaste målet på kor effektiv ein vaksine er. Men forskjellen kan bety mindre effektivitet.

Dei som fekk Sinovac, hadde like store eller lågare mengder antistoff enn dei som vart smitta av covid-19 og vart bra igjen.

Betre vern

Studien føyer seg til andre studiar som tyder på at dei nye mRNA-vaksinane, som Pfizer-Biontech og Moderna, gir betre vern enn meir tradisjonelle vaksinar med inaktiverte virus.

Men dei tradisjonelle er billigare å produsere og lettare å transportere og oppbevare, og det gjer dei meir eigna til å kjempe mot pandemien i fattigare land.

Ikkje vent

Epidemiologen Ben Cowling, ein av forfattarane bak studien, seier at folk må vaksinere seg med Sinovac om andre vaksinar ikkje er tilgjengelege. Noko vern er betre enn ingen vern, seier han.

– Det er klart betre å bli vaksinert med ein inaktivert vaksine enn å vente og ikkje bli vaksinert i det heile. Mange, mange liv er spart av inaktiverte vaksinar, seier han.

Tre stikk

Forskarane seier at studien kan tyde på at det kan bli aktuelt med ein tredje booster-vaksine for å auke vernet for dei som har fått Sinovac.

Hongkong har stått sentralt i forskinga rundt koronavirus sidan SARS-utbrotet i 2003. I dag tilbyr byen både tyske Biontech og Sinovac-vaksinar.

Men vaksinasjonen har vorte offer for politikk, og i byrjinga av pandemien gjekk dei Kina-vennlege lokale leiarane einstemmig inn for Sinovac-vaksinen, sjølv om mange legar føretrekkjer Biontech.

