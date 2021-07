Putin er verdsleiaren nordmenn fryktar mest, viser undersøking

utenriks

Nest flest, 25 prosent, meiner den kinesiske presidenten Xi Jinping utgjer den største trusselen, viser undersøkinga Ipsos har gjennomført for Dagbladet.

Deretter følgjer Nord-Koreas Kim Jong-un med 20 prosent, medan berre 4 prosent meiner USAs Joe Biden er den største trusselen. 7 prosent meiner ingen av dei fire utgjer ein trussel, medan ytterlegare 7 prosent svarar veit ikkje.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt seier han ikkje er overraska over tala. Han peikar mellom anna på at nordmenn er obs på Russland fordi det lenge har vore ein trussel, og at landet ligg mykje nærare oss ein både Kina, Nord-Korea og USA.

Han meiner derimot at Russland er «en liten spiller i verden» og peikar heller på Kina som den potensielt store trusselen.

– Kina er den makta som vil kaste om på ting, og det har vore klart dei siste 15 til 20 åra. Det burde vore meir pressande, men eg synest ikkje det er spesielt rart at folk svarer det dei svarer, seier Neumann.

