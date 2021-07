Flaumen minkar noko – lenge til skadane er reparerte

utenriks

I den tyske byen Stolberg nær grensa til Belgia står kunstnaren Dennis Brandt utanfor det øydelagde atelieret sitt. Eit blått måleri er lent mot vrakgods som er skylt ut i gatene i byen. På innsida ligg fleire bilete, og gjennomvåte skisser er i ferd med å losne frå veggen der vatnet stod nesten til taket.

– Byen er øydelagd. Alt saman, eigentleg, gater og hus. Atelieret mitt, 20 års arbeid, bilete, alt er borte, seier Brandt til Al Jazeera.

Eitt av bileta som gjekk tapt i flaumen, var ein postapokalyptisk visjon av heimbyen, der torget står under vatn. Brandt kan knapt tru at det er dagens røyndom.

– Mange av vennene mine har ikkje lenger nokon stad å bu. Det er som i ein krig, seier kunstnaren. Han dreiv òg ein kunstskule for barn, men heller ikkje den kunne unngå dei øydeleggjande vassmassane.

Lågare vasstand

Stolberg er ikkje noko eineståande tilfelle. Nedbøren og flaumen i den siste tida har ført til liknande øydeleggingar ei rekkje stader. Måndag morgon var vatnet på veg tilbake i Donau lenger søraust i landet. Ved byen Passau var vasstanden framleis 8,18 meter over normalen, men det er likevel ein nedgang frå flaumtoppen på 8,5 meter.

I Berchtesgaden kunne ein trekkje eit letta sukk etter ei roleg natt.

Ved byen Erftstadt er motorvegen nesten rydda. Over 100 bilar som vart fanga i flaumen, er fjerna. Berre to lastebilar stod igjen måndag morgon. Det var frykta at det kunne vere fleire døde i bilane, men alle var tomme.

Faren ikkje over

Men sjølv om vatnet er i ferd med å trekkje seg tilbake, er ikkje faren over i byen i Nordrhein-Westfalen. Brotkanten der vatnet har skylt vekk jordsmonnet er framleis ustabil. Området blir overvakt med dronar, og det blir gjennomført geologiske undersøkingar, fortel ordførar Carolin Weitzel.

Samtidig går søket etter sakna føre seg for fullt. Det blir brukt hundar, dronar, ekkolodd og robotar.

– Viljen til å hjelpe er overveldande, fortel Weitzel. I tillegg til økonomiske bidrag, er det innkvartering som trengst mest.

I heile landet er det framleis fleire hundre menneske som ikkje er gjort greie for. Det er derfor frykta at dødstalet vil stige ytterlegare. Måndag var 165 menneske stadfesta døde i Tyskland, medan det kvelden før var registrerte 31 dødsfall i Belgia.

Langvarig gjenoppbygging

Også etter at den meste akutte fasen er over, vil det ta lang tid før ting er tilbake til normalen. Eit enormt arbeid ventar når vatnet trekkjer seg unna: rydding, kartlegging av skadane og gjenreising.

Altenahr, eit stykke sør for Erftstadt, er òg hardt ramma, og viktig infrastruktur er slått ut.

– Somme stader vil vere utan drikkevatn i fleire veker eller til og med månader, seier ordførar Cornelia Weigand. Ho seier det blir viktig å garantere naudforsyningar av vatn og straum «i fleire månader, om nødvendig».

Ho seier òg at samfunnet vil sjå annleis ut – bokstaveleg talt – etter flaumen.

– Mange viktige bygningar som har stått i 50, 100 og 150 år, må rivast, fortel Weigand til Süddeutsche Zeitung.

Må sikre betre

Også Armin Laschet, CDU-leiaren, som håpar å etterfølgje Angela Merkel som statsminister etter valet i haust, seier gjenoppbygginga vil ta lang tid.

– Det kan ta månader, til og med fleire år, seier han og trekkjer mellom anna fram bygging av demningar og vassreservoar for å sikre seg mot ekstremvêr i framtida.

– Og vi treng dette ikkje berre ved Rhinen, men ved andre store – og mange små – elvar over heile landet, seier Laschet, som er delstatsminister i Nordrhein-Westfalen.

