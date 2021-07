Flaumen minkar noko i Tyskland

utenriks

Tidleg om morgonen stod vatnet 8,18 meter over normalvasstanden, ein liten tilbakegang frå flaumtoppen på 8,5 meter, melder nyheitsbyrået DPA. I regionen Berchtesgaden søraust i delstaten kan ein trekkje eit sukk av lette, og brannvesenet opplyser at natta har gått roleg for seg.

Ved byen Erftstadt i Nordrhein-Westfalen er over 100 køyretøy berga frå ein motorveg som vart overfløymd. Det er ikkje funne døde i bilane. Berre to lastebilar står igjen, ifølgje Süddeutsche Zeitung.

Måndag skal innanriksminister Horst Seehofer besøkje nokre av dei verst ramma områda i delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.

Jernbanelinja mellom Dresden og den tsjekkiske hovudstaden Praha har opna for enkeltspora drift. Denne veka skal delar av Rhinen gjenopnast for frakt.

Søndag kveld var 159 menneske stadfesta døde i samband med flaumen i Tyskland. I tillegg er det meldt om 31 dødsfall i Belgia. Fleire hundre personar er ikkje gjort greie for, og det blir frykta at dødstalet vil stige.

