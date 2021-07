Kina klar til å rykke inn der Nato og USA trekkjer seg ut

utenriks

Kinesiske styresmakter likar ikkje makttomrom, særleg ikkje langs eigne grenser, og vidareføring av regional stabilitet etter tiår med vestleg nærvær vil bli høgt prioriterte av regjeringa i Beijing.

Men om stabilitet føreset ei Taliban-styrt regjering i Kabul, kan det opne for at det nye regimet vil støtte muslimske separatistar i Xiinjiang-provinsen, noko kinesiske styresmakter har låg tolegrense for.

Taliban har erobra store område etter at USA og Nato innleidde tilbaketrekkinga si og hevdar no å kontrollere 85 prosent av landet. Dei har òg teke kontroll over grenseovergangar til nabolanda Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Regjeringa i Kabul sit no igjen med lite anna enn ei samling med provinshovudstader som stort sett må få forsyningar og forsterkningar luftvegen.

Lite til felles

Leiarane i kommunistpartiet i Beijing og det fundamentalistiske Taliban har lite til felles når det gjeld ideologi, men analytikarar i regionen meiner at ei pragmatisk tilnærming frå begge partar opnar for gevinstar som trumfar dei mest sensitive spørsmåla.

– For Kina kjem ikkje faren frå den som måtte sitje med makta i Kabul, men faren kjem frå vedvarande ustabilitet, seier Fan Hongda. Han er Midtausten-ekspert ved Shanghai-universitetet.

Afghanistan deler berre ei 76 kilometer lang grense med Kina, stort sett høge fjell og uvegsame strøk utan nokon grenseovergangar. Men grensa er likevel eit ømtolig emne sidan ho spring langs Xinjiang-provinsen, der dei undertrykte uigurane kjempar for å bli skilde frå Kina.

Religiøs dagsorden

– Kina kan nok stelle seg til Taliban, men dei finn den religiøse dagsordenen deira og modellen deira for statsdanning svært ubehageleg, seier Andrew Small, forfattar av boka The China-Pakistan Axis.

Han meiner styresmaktene i Beijing er usikre på korleis eit Taliban-regime vil stelle seg til spørsmål som kan komme opp, til dømes eksil for ettersøkte uigurar.

For Kina betyr samarbeid og eit avklart forhold til eit nytt regime i Afghanistan at den nye handelsstrategien Belte og Veg kan vidareførast gjennom Afghanistan og dei sentralasiatiske republikkane.

Taliban vil på si side sjå på Kina som ei kjelde til investeringar og økonomisk støtte, anten direkte eller via Pakistan, den fremste vernaren til Taliban-opprørarane i regionen og samtidig ein alliert av Kina.

Samarbeide med alle

Ein talsmann for Taliban seier at dei vil ha gode samband med «alle land» og at dei som vil drive gruvedrift, til dømes, er høgst velkomne.

– Taliban vil leggje forholda til rette for det, seier Suhail Shaheen til AFP.

Kina har allereie opna ein dialog. Ein delegasjon frå Taliban vart i 2019 teken imot i Beijing. Denne veka leier utanriksminister Wand Li samtalar om regional tryggleik i Sentral-Asia, og eit Afghanistan etter USA og Nato er blant temaa.

I kulissane har det likevel vore kontakt i mange år via Pakistan. Dette har ført at til kinesiske prosjekt i Afghanistan har unngått angrep og sabotasjeaksjonar. Eitt av prosjekta er dei enorme Aynak-kopargruvene nær Kabul. Her fekk eit kinesisk selskap konsesjon heilt tilbake i 2007, men arbeidet i gruva har vorte innstilt på grunn av borgarkrigen.

No kan det tenkjast at kinesarane tek opp att drifta og at Taliban ser seg tent med å leggje forholda til rette og ta seg av tryggleiken. Det har skjedd i mange land at Kina sikrar seg fotfeste gjennom enorme kapitalinnsprøytingar, særleg i omfattande infrastrukturprosjekt.

