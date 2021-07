Korrupsjonssaka mot Jacob Zuma held fram

utenriks

Sjølv om rettssaka går føre seg virtuelt, er det sett i verk store tryggingstiltak rundt rettsbygningen i Pietermaritzburg i heimprovinsen til Zuma, KwaZulu-Natal.

79 år gamle Zuma vart nyleg dømd til 15 månader i fengsel for å ha vist forakt for retten etter at han fleire gonger nekta å møte for antikorrupsjonskommisjonen i landet. Han starta soninga tidlegare i månaden.

Fengslinga utløyste store protestar og omfattande opptøyar med plyndring, der minst 212 menneske mista livet.

Demonstrantar samla seg òg måndag utanfor rettsbygningen i Pietermaritzburg for å vise støtte til den tidlegare presidenten.

Væpna politifolk og soldatar har sikra området rundt bygget, og det er utplassert fleire militære køyretøy. Eit helikopter flyg over området, ifølgje reporteren til AFP på staden.

Zuma er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i samband med kjøp av kampfly, patruljebåtar og militært utstyr frå fleire europeiske våpenprodusentar då han var visepresident i 1999.

Rettssaka starta etter gjentekne forseinkingar og utsetjingar i mai. Zuma har avvist skuldingane, og det franske selskapet Thales, som Zuma er tiltalt for å ha fått bestikkingar frå, hevdar òg at dei er uskuldige.

