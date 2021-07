Mann dømt til fengsel for storminga av Kongressen

utenriks

Mannen er den første som får fengselsstraff utan vilkår etter storminga. Ei kvinne frå Indiana har tidlegare vorte dømt, men ho fekk fengsel på vilkår, samfunnsteneste og bot.

54-åringen frå Englewood i Florida erklærte seg skuldig i kriminelle forhold, mellom anna samansverjing og opprør, etter ein avtale med påtalemakta i juni.

Under domsopplesinga måndag beklaga mannen handlingane sine og sa at han skamma seg over å ha delteke i storminga.

– Hadde eg hatt noka aning om at protesten ville eskalere slik han gjorde, ville eg aldri ha vågd meg lengre enn fortauet utanfor Kongressen, sa han.

Han la til:

– Dette var ei tåpeleg avgjerd frå mi side.

Aktor bad opphavleg om ei fengselsstraff på 18 månader. Dommen på måndag kan vere med å setje presedens for dei hundrevis av andre tiltalte etter storminga i januar, som enda med at fem personar mista livet.

