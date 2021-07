President Erdogan til Kypros for å markere årsdag for invasjon

utenriks

Nærværet til Erdogan blir tolka som ei sterk støtte til tostatsløysinga på øya, men også sett som eit forsøk på å styrkje eigne ambisjonar om å dominere politikken i det austlege Middelhavet.

Tyrkia har utplassert fleire tusen soldatar på den tyrkiske delen av Kypros, og presidenten vil personleg inspirere styrkane under ein seremoni. Han skal gå føre seg i den forlatne feriebyen Varosha som vart tømd for greskkypriotar under den tyrkiske invasjonen.

Den sjølverklærte tyrkiske republikken på den nordlege delen av Kypros er berre anerkjend av Tyrkia.

– Dette er ikkje berre eit symbolsk besøk, det vil berøre heile Kypros-problematikken, seier Giannis Oiannou ved tankesmia Geopolitical Cyprus.

Spenninga på Kypros er aukande etter at den sørlege delen har fått ein straum av migrantar. Regjeringa i sør skuldar Tyrkia for å ha ein finger med i spelet ved å dirigere gummibåtane dit.

Seinast før helga protesterte talsmannen til den greske regjeringa, Marios Pelekanos, kraftig mot det han kalla den aggressive åtferda til Tyrkia. Kypriotisk politi hadde då meldt at den tyrkiske kystvakta fyrte av skot mot ein båt som var utanfor kysten nord på øya.

