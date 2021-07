Rettssak mot slaveriskulda gardeigar byrjar i Italia

utenriks

I seks år jobba Balbir Singh på garden i Latina, provinsen der også titusenvis av andre indiske migrantar jobbar. Han passa på kyr 12–13 timar dagleg, sju dagar i veka.

– Det var utan fridagar eller pausar, fortel han til det franske nyheitsbyrået AFP.

Eigaren av garden betalte han mellom 1.000 og 1.500 kroner i månaden, noko som svarer til ei timelønn på under 4 kroner. Minstelønna i området er på rundt 100 kroner timen.

Balbir Singh vart redda av politiet i mars 2017, då han vart funnen i ei campingvogn utan varmt vatn og straum. Han levde på matrestar frå garden som anten var kasta i søpla eller gitt til kyllingar og griser.

No er gardseigaren stilt for retten, medan Balbir Singh gøymer seg av frykt for represaliar.

Indaren vart fortald at han ville bli drepne om han fortalde noko om forholdet til politiet. Han bur no på hemmeleg adresse av frykt for hemnreaksjonar frå dei som heldt han som slave.

FN anslo i 2018 at over 400.000 landbruksarbeidarar i Italia stod i fare for å bli utnytta. Over 100.000 er truleg utsette for umenneskelege forhold.

I juni i år døydde ein 27-åring frå Mali i Apulia-regionen etter å ha vorte tvinga til å jobbe i 40-graders varme.

(©NPK)