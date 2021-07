Studie: Fedme hos mor aukar risiko for feittlever hos barn

utenriks

Det viser ein studie frå Karolinska Institutet i Sverige og Harvard University i USA.

Konklusjonen til forskarane er at barn av mødrer med fedme, definert som kroppsmasseindeks (BMI) på over 30, har over tre gonger høgare risiko for å få diagnosen feittlever, samanlikna med barn med mødrer som var normalvektige under svangerskapet.

– Funnet er viktig sidan fedme blir stadig vanlegare i ung alder og feittlever som blir knytt til overvekt, aukar i verda. Viss ein tendens til fedme og feittlever kan «arvast», kan det få konsekvensar for folkehelsa, seier forskar Hanne Hagström ved Karolinska.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Hepatology, omfattar 165 pasientar fødde etter 1992 med diagnosen ikkje-alkoholrelatert feittlever.

(©NPK)