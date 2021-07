Afghanske tolkar får mellombels opphald på militærbase i Virginia

utenriks

Dei 700 tolkane skal til Virigina saman med familiane sine, opplyser talsperson Ned Price i det amerikanske utanriksdepartementet. Til saman er det rundt 2.500 personar som skal opphalde seg der i nokre dagar.

Tolkane frykta for livet etter at Taliban har teke over stadig fleire område i Afghanistan.

– Dei vil få tilbod om tenester og ein mellombels stad å opphalde seg, seier Price.

Tolkane og familiemedlemmene deira har søkt om opphald i USA på særskilt grunnlag, og det er rundt 20.000 til saman som har søkt.

