Amazon-sjef Bezos tel ned

Med seg har han eit «mannskap» på tre, ein 18 gammal unggut frå Nederland, ei 82 år gammal kvinne som er ein NASA-pioner frå Texas, og sist, men ikkje minst, sin eigen bror.

New Shepard set kursen mot verdsrommet på årsdagen for månelandinga til Apollo 11 for 52 år sidan. Oppskytinga skal skje kl. 15 norsk tid tysdag.

Høgare enn Branson

Romselskapet til Bezos, Blue Origin, vil sende bereraketten opp til 106 kilometers høgd, 16 kilometer lenger opp i verdsrommet enn det Richard Branson klarte 11. juli.

Heile romferda skal etter planen ikkje ta meir enn 10 minutt. Fire av dei vil vere utanfor Karman-linja som blir rekna som grensa mellom atmosfæren og verdsrommet. Passasjerane vil oppleve vektløyse i eit par minutt.

Romkapselen er fullt automatisert, og det er ikkje behov for trena pilotar, verken på turen opp eller ned. Bransons Virgin Galactic-fly trong to pilotar for å lande. Bereraketten til Bezos skal lande 3 kilometer frå oppskytingsstaden, medan kapselen landar med fallskjerm.

Fleire turar

Blue Virgin har gjennomført 15 vellykka ferder med New Shepard sidan 2015. Om turen med passasjerar går bra, er det planlagt to turar i løpet av året.

Blue Origin har enno ikkje byrja å selje billettar til desse turane. Passasjerane vil bli trekte blant dei som deltok i ein velgjerdsauksjon om den fjerde plassen på denne turen. Auksjonen fekk inn litt over 250 millionar kroner.

Vinnaren av denne plassen måtte trekkje seg, og dermed vart det opning for 18 gamle Oliver Daemen frå Nederland som fekk romferda i gåve av far sin.

Veslebror

Den yngre broren til Bezos, Mark, er òg med på turen, det same er 82 år gamle Wally Funk. Ho var ein av 13 kvinnelege pilotar som tidleg på 1960-talet vart tekne inn i Mercury-programmet til NASA. Men ingen av kvinnene kom seg opp i rommet.

Bezos grunnla Blue Origin i 2000 med mål om å ein dag byggje koloniar i verdsrommet med kunstig tyngdekraft, der millionar av menneske kan bu og jobbe.

