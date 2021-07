utenriks

På møtet i midten av juni vart Joe Biden og Vladimir Putin samde om at samtalane kunne bli forlengde om det var nødvendig. Møtet mellom dei to presidentane var det første etter at Biden tok over Det kvite hus.

Den siste nedrustingsavtalen mellom dei to landa, Ny Start-avtalen, vart forlengt med fem år i februar.

Biden og Putin møttest førre månad i Genève og vart mellom anna samde om å senke spenningsnivået mellom USA og Russland.

(©NPK)