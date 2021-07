Kontroversiell republikanar mellombels utestengd frå Twitter

utenriks

– Vi tok grep mot twitter-kontoen for brot på reglane til Twitter, særleg for retningslinjene om misvisande informasjon om covid-19, seier ein talsperson for Twitter til New York Times.

Marjorie Taylor Greene hevdar i ei fråsegn at teknologigigantane jobbar saman med Det kvite hus for å angripe ytringsfridommen.

Republikanaren har lenge vore ein omstridd kritikar av koronarestriksjonar og vaksinasjon. Ho samanlikna tidlegare i sommar påbod om munnbind med holocaust, ei fråsegn ho seinare beklaga.

Avgjerda til Twitter om å stengje ute Greene kjem etter at president Joe Biden bad sosiale medium-selskap om å gjere meir for å kjempe mot desinformasjon om vaksinasjon.

(©NPK)