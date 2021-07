Rapport: Kan vere ti gonger så mange koronadødsfall i India

utenriks

Som i så mange andre land, har det lenge florert mistankar om at det reelle talet på personar som har mista livet etter å ha fått påvist koronasmitte, er langt høgare enn det offisielle talet i India.

Det er registrert 414.000 koronadødsfall, men i ein fersk rapport blir det anslått at mellom 3 og 4,7 millionar mista livet etter å ha vorte smitta mellom januar 2020 og juni 2021.

Forskarane bak rapporten har mellom anna vurdert blodtestar som viser utbreiing av smitte og samanlikna det med dødsratar globalt. I tillegg har dei sett på register over fødsels- og dødsratar i fleire delstatar.

Rapporten er ført i pennen av Arvind Subramanian, som er tidlegare økonomisk rådgivar for den indiske regjeringa, og to forskarar frå Harvard University og Center for Global Development.

Stort gap

– Heller enn hundretusen, er det reelle talet truleg fleire millionar, noko som gjer at dette er den verste tragedien i India sidan sjølvstendet, heiter det i rapporten.

Rapporten viser til delinga av britiskstyrte India, som førte til sjølvstendet til India og Pakistan, og som kosta opptil 1 million menneske livet.

Det er mange andre land der det er grunn til å tru at det er eit stort gap mellom registrerte koronadødsfall og det reelle talet, men spriket er truleg særleg stort i India. Blant grunnane som blir trekte fram, er at landet har 1,4 milliardar innbyggjarar, og at mange dødsfall sjølv før pandemien ikkje vart registrerte.

Viser til sjølvtilfredsheit

Jacob John, som forskar på virus ved Christian Medical College i Vellore sør i India, seier studien viser kva for ein enorm innverknaden pandemien har hatt på eit uførebudd helsevesen.

– Denne analysen gjentek det fryktlause gravejournalistar som har belyst underregistreringa av dødsfall, har rapportert, seier Jacob.

Rapporten anslår at nesten 2 millionar indarar døydde under den første smittebølgja i fjor, og at landet ikkje klarte å ta tragedien innover seg. Det kan ha ført til ei kollektiv sjølvtilfredsheit som førte til dei tragiske konsekvensane av smittebølgja tidlegare i år.

Herja på landsbygda

Murad Banji, som er matematikar ved Middlesex University, har sett nøye på dei indiske koronadødsfalla. Han seier at nye data stadfestar mistankane om underregistrering.

Data antydar at smitten ikkje berre har herja i urbane område, som mange har anteke, men også har ramma den indiske landsbygda hardt.

– Eit spørsmål vi burde spørje oss sjølv, er om alle desse dødsfalla kunne vore unngått, seier Banji.

