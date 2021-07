200.000 evakuerte frå flaum i Kina

utenriks

Tidleg onsdag morgon melde den statlege kringkastaren CGTN at minst tolv personar har mista livet. Seinare onsdag melde lokale styresmakter i Henans provinshovudstad Zhengzhou at 200.000 personar er evakuerte.

Flaumvatn har sett T-banetunnelar i Zhengzhou under vatn. Statlege medium og augnevitne i sosiale medium melde tidleg onsdag morgon om at hundrevis av passasjerar sat innesperra på tog og i tunnelane. Videoopptak viser at vatnet når opp til skuldrene deira.

Rundt 600 alvorleg sjuke pasientar måtte fraktast bort frå eit sjukehus i Zhenzhou då elektrisitetsforsyninga vart broten.

– Denne typen regnvêr skjer til vanleg éin gong kvart 100. år. Situasjonen er dyster, heiter det i ei pressemelding frå flaumkontrollberedskapsstyresmakta i Zhengzhou.

Byen har ni millionar innbyggjarar.

– Nokre demningar har fløymt over og forårsaka alvorlege skadar, tap av liv og øydeleggingar på eigedom. Flaumsituasjonen er svært alvorleg, sa president Xi Jinping ifølgje statlege medium onsdag.

Han sa òg at situasjonen akkurat no er på eit kritisk punkt.

Tysdag åtvara hæren at ei demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har sju millionar innbyggjarar og som ligg lenger vest for Zhengzhou.

