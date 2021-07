Fengselsbetjentar tekne som gislar i Sverige

utenriks

To innsette kom seg inn på vaktrommet i ein av avdelingane til fengselet ved 12.30-tida onsdag og har dekt til overvakingskamera, opplyser den svenske kriminalomsorga til nyheitsbyrået TT.

To fengselsbetjentar, ein mann og ei kvinne, begge vikarar, var då på vaktrommet.

– No jobbar vi med å få eit klarare bilete av situasjonen. Dei innsette er dømde for alvorleg kriminalitet, men vi kan førebels ikkje gå ut med kva dei er dømde for. Forhandlarane til kriminalomsorga, innsatsstyrke og politi er på staden. Dette er ei svært alvorleg hending, seier fungerande tryggingssjef Jörgen From Nordin.

Ifølgje SVT krev gisseltakarane eit helikopter, men det er ikkje kjent om dei har sett fram andre krav enn dette.

Hällby er ein lukka anstalt og har den øvste tryggingsklassifiseringa i det svenske fengselsvesenet. Det er 98 plassar i fengselet.

I 2004 vart ein kvinneleg tilsett teken som gissel av to innsette og trua med eit heimelaga stikkvåpen. Den situasjonen løyste seg då dei innsette gav opp etter seks timar med forhandlingar. Kvinna vart ikkje fysisk skadd.

(©NPK)