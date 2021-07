Hongkong har arrestert tre tidlegare redaktørar i Hongkong-avisa Apple Daily

utenriks

Tidlegare sjefredaktør Lam Man-chung vart arrestert onsdag for å ha samarbeidd i det skjulte med utanlandske krefter, eit brot på den nye tryggingslova, ifølgje politiet i Hongkong.

Den 51 år gamle tidlegare avisredaktøren er den niande Apple Daily-tilsette som er arrestert for brot på tryggingslova.

Lokale medium melder at også nummer to i avisa, Chan Pui-man, og redaksjonssjef Fung Wai-kong vart arrestert på nytt. Dei to har vore arresterte tidlegare, men var lauslatne mot kausjon.

Apple Daily, som var rekna som eit talerøyr for demokratirørsla, la ned verksemda si i juni etter at styresmaktene tok beslag i verdiane.

