Nederland tok farvel med drepen journalist

utenriks

De Vries vart skoten utanfor eit TV-studio i sentrum av Amsterdam 6. juli. Han vart treft av fem skot og døydde ni dagar seinare av skadane.

Onsdag kunne publikum ta eit siste farvel ved kista, som stod i Carre Theatre i Amsterdam. Hundrevis av menneske stod og venta då dørene vart opna i morgontimane.

To menn vart arresterte kort tid etter attentatet og sit i varetekt. Den eine av dei, ein 21 år gammal mann frå Rotterdam, blir mistenkt for å ha skote 64-åringen, medan ein 35 år gammal polsk mann busett i Nederland blir mistenkt for å ha køyrt fluktbilen.

Familiemedlemmer av 21-åringen har fortalt at han vart lova 150.000 euro, over 1,5 millionar kroner, av ein kriminell bande for å drepe de Vries.

Narkotopp

De Vries var den siste tida rådgivar for eitt av stjernevitna frå aktoratet i saka mot den antekne narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødde Taghi, som lenge var den mest ettersøkte mannen i Nederland, vart arrestert i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dagar seinare.

Han har sidan sete i varetekt i Nieuw Vosseveld, eit høgtryggingsfengsel i Vught. Tiltalen lyder mellom anna på fleire drap og drapsforsøk, og rettssaka mot han går no føre seg.

Fleire drap

Advokaten til stjernevitnet, Derek Wiersum, vart skoten og drepen utanfor heimen sin i september 2019 etter fleire gonger å ha kravd betre vern for seg sjølv og klienten.

Bror til vitnet vart drepen då det vart kjent kven som var stjernevitnet frå aktoratet i saka mot Taghi.

De Vries vart sjølv trua på livet fleire gonger og hadde i periodar politivern. I 2016 melde han drapstruslar han fekk frå ein av mennene som var involvert i bortføringa av ølmagnaten Freddy Heineken.

(©NPK)