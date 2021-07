Pandemien har ikkje stansa autoritære leiarar og ekstremisme

utenriks

Dette er noko av det som skjedde medan verda var oppteken av å handtere pandemien: Ungarn forbaud offentleg omtale av homoseksualitet, Kina stengde den siste frie avisa i Hongkong, regjeringa i Brasil hylla diktatur og Kviterussland kapra eit fly for å få tak i ein regimekritikar.

Covid-19 har soge krafta ut av verdssamfunnet og isolert land etter land. Og nettopp denne utviklinga har gitt spelerom for autoritære regime og ekstremistiske grupper over heile kloden, meiner nokre forskarar og aktivistar.

– Covid er ein draumesjanse for ein diktator, seier Theary Seng, ein kambodsjansk-amerikansk menneskerettsadvokat som har vorte tiltalt for forræderi av det tilsynelatande demokratiske landet i Sør-Asia, der statsminister Ho Sen har styrt i over 30 år.

Påskot

Human Rights Watch skuldar Kambodsja for å ha brukt pandemien som eit vikarierande argument for å fengsle motstandarar av regimet utan ein rettferdig prosess. Fleire titals personar er kjende skuldige under masserettssaker.

Seng seier at koronatiltaka gjer det lettare for regime som ikkje tolererer motstand. Frykta for covid-19 og forbod mot forsamlingar og forflytting har gjort det vanskeleg å samlast for å danne motstandsrørsler og demonstrasjonar.

Den største globale helsekrisa på eit hundreår har gitt regjeringar større makt og innskrenka livsutfaldinga for milliardar av menneske.

Staten er tilbake

Luke Cooper er forskar ved London School of Economics og forfattar av boka «Autoritær smitte». Han seier at dei enorme summane som er pløgd inn i økonomien, helsesektoren og næringslivet for å kjempe mot pandemien, betyr at staten er tilbake som den krafta som kan halde orden i samfunnet og sikre at folk får det dei treng.

Men avgrensingar som er pålagde det sivile samfunnet og opposisjonen har vorte skjerpa undervegs i pandemien. I eit tiår har den konservative nasjonalisten Viktor Orbán i Ungarn knebla den frie pressa og stramma inn på den frie stillinga til rettsvesenet.

Han kritiserer openlyst det fleirkulturelle samfunnet og karakteriserer muslimar som ein trussel mot den kristne identiteten til Euorpa.

Dekret

Under pandemien har Orbans regjering sikra seg fullmakter til å vedta resolusjonar utan godkjenninga i parlamentet. Dette er i praksis ei form for styring gjennom dekret.

I juni kom så lova som forbyr personar under 18 år å bli eksponerte for materiale om homoseksualitet og kjønnskorrigering. I realiteten inneber det stans i all debatt om seksuell legning og kjønnsidentitet i skular og i medium.

Den konservative regjeringa i Polen strammar gradvis inn på rettane til kvinner og homofile. Eit vedtak frå i fjor som så godt som forbyr abort, utløyste ei bølgje av demonstrasjonar som trassa forbodet mot samlingar under pandemien.

Kneblar

I India, verda største demokrati, har statsminister Narendra Modi vorte skulda for å bruke pandemien som påskot til å kneble motstandarar som kritiserer handteringa hans av herjingane til koronaen. Den hindunasjonalistiske regjeringa har fått fleire journalistar arresterte og krev at Twitter fjernar innlegg som kritiserer styresmaktene. Politiet har fått utvida fullmakter til å slå ned mot innhald dei finn på nettet.

I Russland har president Vladimir Putin brukt pandemien som den hittil siste unnskyldninga for å arrestere regimekritikarar. Medarbeidarar til Alexej Navalnyj har vorte sette i husarrest, og støttemarkeringar blir brutalt oppløyste av politiet som karakteriserer dei som brot på koronaforbodet mot samlingar.

I nabolandet Kviterussland har den autoritære presidenten Alexander Lukasjenko forlengd jerngrepet sitt med ein ny periode etter eit val som mange land karakteriserte som manipulert. Store protestmarsjen vart møtte med tåregass, gummikuler og massearrestasjonar.

Kapring

I mai vart eit fly frå Ryanair tvinga til å landa på kviterussisk territorium under ei flyging frå Aten til Litauen. Regimekritikaren Raman Pratasevic vart dregen ut av flyet saman med kjærasten sin. Deretter fekk flyet lette.

Vestlege land kalla dette ein reglerett kapring og banka raskt gjennom strenge sanksjonar. Men Lukasjenko er upåverka av vestleg press, på same måte som Polen og Ungarn nektar å rette seg etter pålegg frå EU.

Men ekstremismen var på frammarsj òg før pandemien spreidde seg i verda.

– Dei siste 15 år har autoritær politikk vorte kopiert over heile verda. Demokratia synest skjøre og har ikkje alltid ein klar visjon om korleis dei skal møte utfordringar i dei 21. hundreåret, seier Cooper.

Samba i tida av koronaen

I Brasil er det ope for både ekstremisme og folkeleg motstand. Nasjonalisten Jair Bolsonaro har eit nostalgisk forhold til dei 20 åra i landet med militærdiktatur og deltok i fjor i ein protestmarsj mot domstolane i landet og kongressen. Han avfeia viruset som ei mild forkjøling, uttalte tvil om effekten av vaksinar og setje seg imot alt av restriksjonar på møte og sosialt liv. Deretter vart han sjølv smitta.

Renato Meirelles er sjef for det brasilianske meiningsmålingsbyrået Locomotive Institute. Ho seier at det autoritære regimet har breidd seg gjennom ein strategi der falske nyheiter og angrep på fakta er brukt heilt medvite.

– Det neste avgjerande steget blir handteringa av sjølve valet, seier Meirelles.

Så langt har Bolsonaro vorte halden i sjakk av institusjonane til staten. Høgsterett stansa han då han ville nekte delstatar og byar å setje i verk regionale tiltak mot pandemien. Høgsterett har òg gitt ordre om at handteringa til regjeringa skal granskast.

Og i Brasil er det lov å demonstrere. Det har titusenvis gjort ved to høve i byar over heile landet utan at presidenten synest å bry seg nemneverdig.

