Kina kallar ny WHO-gransking «arrogant» og «respektlaus»

Det sa viseminister for helsekommisjonen i landet, Zheng Yixin, torsdag.

Førre veke uttalte WHO at det er for tidleg å sjå bort frå eventuelle koplingar mellom pandemien og ein lekkasje av koronavirus frå eit kinesisk laboratorium.

Forslaget for fase to av granskinga viser at WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ønskjer å ha tilsyn på fleire relevante laboratorium og forskingsinstitusjonar som opererte i Wuhan då det første koronatilfellet vart oppdaga i desember 2019.

Sunn fornuft

Zheng avviser teorien om at viruset skal ha komme frå eit laboratorium og kallar det eit rykte som strir mot både vitskap og sunn fornuft.

Han seier at laboratoriet i Wuhan ikkje har noko virus som kan smitte menneske direkte.

Han seier òg at Kina har komme med gjentekne oppklaringar og at styresmaktene i landet ikkje godtek planen WHO har om å halde fram undersøkingane.

Opphavleg konklusjon

Ei ekspertgruppe frå WHO besøkte Wuhan allereie i februar for å undersøkje skuldingane. Dei konkluderte den gong med at teorien om at viruset ved eit uhell lak ut frå det virologiske laboratoriet i byen, var «svært usannsynleg».

Organisasjonen har tidlegare åtvara mot å politisere leitinga etter opphavet til viruset.

Påstanden om at viruset kan ha komme frå eit laboratorium i Wuhan, vart mellom anna fremja av tidlegare president Donald Trump og vart lenge rekna for å vere ein konspirasjonsteori, fremja av høgresida i USA.

WHO har likevel etterlyst større tilgang til rådata frå Kina, eit krav mellom anna Noreg har slutta seg til.

Flaggermus

I mai skreiv avisa Wall Street Journal, som viste til ein amerikansk etterretningsrapport, at tre forskarar ved Wuhan-laboratoriet vart innlagde på sjukehus med covid-19-symptom fleire veker før koronaviruset vart påvist, og kinesiske styresmakter orienterte WHO.

Ifølgje rapporten vart dei tre sjuke etter å ha oppsøkt ei hòle med flaggermus i Yunnan-provinsen. Det nektar for kinesiske styresmakter, men president Joe Biden har gitt amerikansk etterretning tre månader på å komme til botns i saka.

Ekspertar meiner viruset truleg stammar frå hestesko-flaggermus, og at det vart overført til menneske via eit anna dyr, kanskje skjeldyr. Dei er ikkje sikre på at dette skjedde i Wuhan.

