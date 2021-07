Merkel bekymra for smitteauke i Tyskland

utenriks

– Smittetala aukar igjen, og med ein klar og urovekkjande dynamikk, seier Merkel på ein pressekonferanse i Berlin torsdag.

– Vi ser ein eksponentiell vekst, seier ho og legg til at kvar einaste vaksinasjon er eit lite skritt på vegen tilbake til normalen.

Tyskland har hatt låge smittetal i sommar målt mot mange europeiske naboland. Dei siste par vekene har likevel tala krope oppover, i stor grad drive av deltavarianten.

Dei siste sju dagane er det påvist 12,2 nye tilfelle per 100.000 innbyggjarar, opp frå eit botnnivå på 4,9 i starten av juli.

Merkel ventar at smittetala vil doblast dei neste to vekene, og åtvarar om at det kan krevje nye koronatiltak.

– Jo fleire som blir vaksinerte, desto friare vil vi vere – ikkje berre som enkeltpersonar, men òg som samfunn, seier statsministeren.

Tyskland starta gjenopninga i mai og har no opne restaurantar, butikkar, symjebasseng og museum. Avgrensingane på forsamlingar både privat og offentleg er òg lempa på.

Torsdag hadde 60,4 prosent av befolkninga fått éin vaksinedose, medan 48 prosent er fullvaksinerte.

(©NPK)