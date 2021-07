Høge koronadødstal i Søraust-Asia

utenriks

India, som har meir enn 1,4 milliardar innbyggjarar, har hatt aller flest koronadødsfall i heile Søraust-Asia gjennom pandemien.

Under smittetoppen i mai rapporterte India eit vekesnitt på 3 koronadødsfall per million innbyggjar, ifølgje Our World in Data. Sidan har dødstalet halde fram å søkke.

Men i Indonesia, Myanmar og Malaysia har dødsfalla auka kraftig sidan slutten av juni. Onsdag var vekesnittet høvesvis på 4,4, 4,3 og 4,1 per millionar innbyggjar.

Indiske styresmakter har avvist eit nytt studie som hevdar at landet har opptil ti gonger fleire koronadødsfall enn det som er offisielt registrert.

(©NPK)