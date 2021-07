Koronaauke fører til innstramming i Italia

utenriks

Kravet om koronapass på mellom anna treningssenter, symjehallar, museum og restaurantar vart vedteke torsdag kveld og gjeld frå 6. august. Regjeringa har òg vedteke at unntakstilstanden i landet skal gjelde ut året.

Innstramminga kjem som svar på at smitten har auka raskt den siste tida, særleg blant unge.

Helsestyresmaktene i Italia registrerte torsdag over 5.050 nye smittetilfelle og 15 dødsfall. Over 53 prosent av befolkninga over tolv år er fullvaksinert.

For økonomiens Skuld

Koronapass-kravet er nødvendig for å halde økonomien i gang og vil gjere at folk framleis kan nyte underhaldningstilbod utan å bli smitta, påpeikar statsminister Mario Draghi.

– Den italienske økonomien går godt. Han blir gjenoppliva, sa han torsdag kveld.

Helseminister Roberto Speranza ber fleire vaksinere seg. Rundt 40 millionar innbyggjarar har alt lasta ned koronapasset, som krev minst éin vaksinedose, påvist koronasmitte i løpet av det siste halvåret eller negativ test som er under 48 timar gammal.

Ny risikovurdering

I august endrar òg Italia korleis dei skal klassifisere risikosoner i landet. I staden for å basere seg på talet på nye smittetilfelle, skal risikovurderinga bestemmast av talet på innlagde på covid-19-avdelingane og intensivavdelingane på sjukehusa.

– Deltavarianten er ein trussel fordi han spreier seg raskt, seier statsminister Mario Draghi.

(©NPK)