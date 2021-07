Malaysisk politi valsar over bitcoin-maskiner

utenriks

Datamaskinene blir anslåtte å vere verd 5,3 millionar ringgit – rundt 11 millionar kroner – og er beslaglagde på øya Borneo. Aksjonen var retta mot åtte personar som var sikta for å ha stole straum for over 17 millionar kroner til å vinne ut bitcoin.

– Dette utgjer ein trussel mot liv og eigedom, fordi det kan føre til straumbrot, seier polititoppen Hakemal Hawari i byen Miri.

Seks av dei sikta vart dømde til eit halvt år i fengsel for straumtjuveri. Datamaskinene deira vart lagde utover ein parkeringsplass framfor politiet før alle 1.069 av dei vart knuste under ein vegvals.

Utvinning av bitcoin er vanleg i landet, men mange av dei som vil ha ein del av det elektroniske gullet, endar opp i arresten. Verksemda kan vere lønnsam, men krev mykje straum, og med det følgjer ei heftig straumrekning.

