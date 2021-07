utenriks

Vaksinen blir i dag gitt til dei over 65 år, men det vil ikkje bli distribuert nye parti med AstraZeneca-vaksine, og alle i den gruppa vil om kort tid få tilbod om mRNA-vaksine frå Pfizer/Biontech eller Moderna.

Folkhälsomyndigheten grunngir avgjerda om å fase ut den svensk-britiske vaksinen med at vaksinasjonsgrada blant eldre svenskar no er høg, og at AstraZeneca-vaksinen uansett ikkje blir gitt til yngre.

(©NPK)