FN: Vitskapleg rapport avgjerande før klimatoppmøtet i haust

– Rapporten dei skal sluttføre blir veldig viktig for heile verda, sa leiaren for den meteorologiske organisasjonen i verda, Petteri Taalas, til over 700 delegatar over Zoom då FNs klimapanel (IPCC) starta drøftinga av hovudrapporten måndag.

– Vurderinga til IPPC er avgjerande for at klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november blir ein suksess, sa han.

Rekordvarme hetebølgjer, flaum og tørke på tre kontinent dei siste vekene har auka presset på klimapolitikken i verda og understreka ansvaret for menneskeskapte klimaendringar.

– I årevis har vi åtvara om at alt dette var mogleg, at alt dette ville komme, sa klimasjefen i FN, Patricia Espinosa, i ei fråsegn.

Tvilen rundt menneskeskapte klimaendringar og falske førestillingar om at klimakrisa er problem som høyrer til morgondagen, har forsvunne i brannrøyken og flaumvatnet. Ekstremvêret i sommar dannar eit dramatisk bakteppe for FN-møtet.

Neste rapport frå klimapanelet er den sjette i sitt slag og blir publisert i 2021 og 2022. Meir enn 700 ekspertar frå 90 land, inkludert 19 frå Noreg, legg grunnlaget for utforminga av internasjonal klimapolitikk, skriv Miljødirektoratet.

Den første delrapporten, om fysiske klimaendringar og det naturvitskaplege grunnlaget, blir gitt ut i august. Det er det panelet møtest digitalt for å diskutere mellom 26. juli og 6. august.

