Historisk låg vasstand i Great Salt Lake

utenriks

Overflata til innsjøen vart målt til å vere 1.278 meter over havet, rundt 2,5 centimeter lågare enn førre rekord frå 1963. Great Salt Lake er på det djupaste berre 11 meter.

Den låge vasstanden påverkar mellom anna ein hekkeplass for pelikanar. Seglbåtar har vorte fjerna frå saltsjøen fleire stader for å unngå at dei blir sitjande fast i leire.

Også i ei rekkje andre innsjøar søkk vasstanden som følgje av den ekstreme tørken vest i USA. Tørken blir knytt til klimaendringane og bidreg òg til dei store skogbrannane i California og Oregon.

(©NPK)