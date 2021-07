Montenegro har registrert første likekjønna par

utenriks

– I dag er viktig dag for LGBT-samfunnet i Montenegro, og eg er stolt over at det første likekjønna partnarskapet har vorte registrert i landet vårt, sa Srzentic ifølgje statleg fjernsyn.

Ministeren gav ingen opplysningar om paret.

Lova som likestiller likekjønna partnarskap med heterofile ekteskap, vart vedteken av nasjonalforsamlinga i Podgorica i juli i fjor. Den møtte massiv motstand frå den serbisk-ortodokse kyrkja.

Homofile par får framleis ikkje adoptere barn i Montenegro.

President Milo Djukanovic og statsminister Zdravko Krivokapic prøver å styre Montenegro, tidlegare ein del av Jugoslavia, i ei vestleg retning. Landet er allereie medlem av Nato og ønske å bli del av EU.

(©NPK)