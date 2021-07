Éin omkom og mange vart skadde i eksplosjon i kjemisk anlegg i Leverkusen

utenriks

Tjukk svart røyk steig opp frå eit område som ligg om lag 20 kilometer nord for Köln. Folk i området vart bede om å halde dører og vindauge lukka.

– Vi er svært triste for den tragiske ulykka og tapt av ein tilsett, sa direktør Lars Friedrich i næringsparken Chempark. Han sa at leitinga etter dei sakna gjekk føre seg for fullt.

Fem av dei 31 personane som er skadde, får intensivbehandling på sjukehus, opplyser politiet.

Eksplosjonen skjedde på eigedommen til selskapet Currenta, men leiinga kan ikkje forklare årsaka. Det har førebels ikkje vore mogleg å starte etterforsking.

Leverkusen-ordførar Uwe Richrath karakteriserer dagen som tragisk for byen, som er tett knytt til kjemisk industri. Han fortel at han sjølv kunne kjenne trykket frå eksplosjonen.

