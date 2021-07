Biden-administrasjonen krev at 100.000 helsearbeidarar må ta vaksine

utenriks

Avgjerda speglar utviklinga i fleire delstatar, og både California og New York krev at offentleg tilsette skal bli vaksinerte eller ta testar kvar veke. I California gjeld reglane òg tilsette i privat sektor.

– Når krigsveteranar kjem til eitt av kontora våre for å få hjelp, skal dei vite at vi har gjort alt i vår makt for å verne dei mot covid-19, seier ministeren for veteransaker, Denis McDonolugh.

Veteranadministrasjonen er den første statlege etaten som innfører tvungen vaksine, eit skritt president Joe Biden har nølt med å innføre.

Personell som lækjarar, tannlegar, fotspesialistar, augelegar, registrerte sjukepleiarar og andre i relevante yrke har no åtte veker på seg til å bli fullvaksinerte.

Tidlegare i månaden opplyste veteranadministrasjonen at 70 prosent av dei 300.000 tilsette allereie er fullvaksinerte, så pålegget gjeld dei resterande 115.000 personane.

I California gjeld pålegget 240.000 offentleg tilsette og mange hundre tusen i privat sektor. Dei må bli vaksinerte innan 21. august. I New York gjeld pålegget rundt 300.000 tilsette, som politi, folk i brann- og redning og lærarar.

USA er midt i ei smitteoppblomstring med deltavarianten, som no er registrert i 89 prosent av alle nye smittetilfelle. Ein firedel av dei nye tilfella er oppdaga i Florida. Litt over 49 prosent av befolkninga i USA er fullvaksinerte, langt under 85–90 prosent som ekspertane seier må til for å oppnå såkalla flokkimmunitet.

