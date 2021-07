Første person domfelt etter tryggingslova i Hongkong

utenriks

24 år gamle Tong Ying-kit, ein tidlegare servitør, vart funnen skuldig på to punkt av dei tre dommarane.

I tillegg til terrorisme vart han dømd for å ha eggja til lausriving. Han vifte med eit flagg med eit populært slagord for demonstrantane 1. juli i fjor, dagen etter at tryggingslova tredde i kraft. Det kunne ifølgje dommen eggje andre til å vilje lausrive seg frå Kina, noko som er ulovleg ifølgje den nye tryggingslova.

I 2019 var det omfattande demokratidemonstrasjonar i landet i månadsvis.

Meir enn 100 personar har vorte arrestert under den nye tryggingslova.

