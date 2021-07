utenriks

Redningsarbeidarar fann dei fem døde, og to var barn, under leirklumpar som fall over stråhyttene i leiren i Cox's Bazar, seier den lokale tenestemannen Nizam Uddin Ahmed.

To andre rohingyamenn vart skadde og sende til sjukehus.

Alle dei døde budde i leir nummer 10 i Balukhali ved foten av eit lite fjell.

Bangladesh husar fleire hundre tusen frå den muslimske rohingyaminoriteten som har flykta frå nabolandet Myanmar.

