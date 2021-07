Kongresshøyring om storminga av Kongressen

utenriks

Seks månader etter at mobben trengde seg inn i høgsetet til det amerikanske demokratiet, får opinionen og verda elles for første gong høyre historia frå dei ramma som var på staden.

Men arbeidet til kongresspanelet er så politisert og dei partipolitiske gruppene fulle av mistru mot kvarandre, at mange ekspertar trur det skal bli vanskeleg å trengje inn i årsakene til det som utvikla seg 6. januar.

Dei folkevalde får førstehandsmeldingar frå politibetjentar som vart angripne av opprørarar som bokstaveleg talt kjempa seg veg innover i Kongressen på jakt etter personar som leiaren av Representanthuset, Nancy Pelosi, og andre som dei meinte hadde stole valsigeren frå president Donald Trump.

I oppløysing

Men høyringsprosessen er nesten i oppløysing før han har byrja. Leiarane av Republikanarane i Representanthuset har boikotta arbeidet til panelet og trekte fem representantar frå panelet førre veke.

Då hadde Pelosi provosert republikanarane ved å refusere to paneldeltakarar som minoritetsleiar Kevin McCarthy hadde foreslått.

For å unngå at panelet berre skulle bestå av demokratar, utpeika så Pelosi på eiga hand dei to republikanarane Liz Cheney og Adam Kinzinger.

Dei er begge høglydte kritikarar av Trump og stemde for at han skulle stillast for riksrett etter åtferda si i januar. Begge har fått kritikk frå eigne rekkjer for at dei nektar å støtte den feilaktige påstanden til Trump om at han vart fråstolen valsigeren.

Trenering

Både Pelosi og andre ville ha ei høyring i regi av begge parti etter mønster av den som vart halden etter terrorangrepet i september 2011. Men det er aukande uro i det republikanske partiet for at ei høyring kan vise seg å slå ut negativt for partiet under oppkøyringa til mellomvalet neste år.

Trump sjølv har ikkje vist noka interesse for å bidra med sine vurderingar, og partiet har etter kvart mista interessa for å dykke ned i kva som låg under storminga av Capitol.

Republikanske senatorar sa allereie i mai at hendinga er tilstrekkeleg granska og at hundrevis av arrestasjonar har gitt nok opplysningar om det som skjedde.

(©NPK)