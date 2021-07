Tesla med rekordoverskot

utenriks

Overskotet auka frå i underkant av 104 millionar dollar – som svarer til 920 millionar kroner – i same periode i fjor. Omsetninga vart nesten dobla i perioden og enda på nær 12 milliardar dollar, eller 105 milliardar kroner.

Bilprodusenten produserte meir enn 206.000 bilar i perioden og leverte vel 201.000. Det er òg ny rekord for elbilprodusenten.

Tesla gjentok i kvartalsresultatet prognosen for 2021 og viser til at selskapet over fleire år forventar å oppnå 50 prosent årleg vekst i billeveransane.

– I nokre år veks vi truleg raskare, noko vi forventar skjer i 2021, opplyser bilprodusenten.

Tesla signaliserer samtidig at selskapet ikkje er immun mot mangel på databrikker, battericeller og andre deler som har tvinga General Motors, Ford og andre bilprodusentar til å kutte i produksjonen. Derfor blir den mykje omtalte trekkvogna, ein del av satsinga til selskapet på lastebilar, utsett til ein gong neste år. Den vart lansert i 2017.

– Med rekordhøg etterspurnad globalt, vil tilgangen på delar ha stor innverknad på kor mykje leveransen vår kan vekse resten av året, heiter det frå Tesla.

Selskapet viser til framgang med fabrikken i Tyskland og i Texas i USA som skal produsere Model Y-bilar seinare i år. Produksjonen i Kina gjekk godt trass i mindre leveranseproblem, ifølgje bilprodusenten.

(©NPK)