utenriks

Hendinga skjedde natt til onsdag i Barabanki i delstaten Uttar Pradesh.

– Kollisjonen var så ille at 16 personar omkom umiddelbart, medan to andre døydde på sjukehus av skadane dei fekk, seier ein talsperson for politiet.

Over 110.000 personar mistar livet i trafikken i India kvart år, der uforsvarleg køyring, dårlege vegar og køyretøy får skulda for dei fleste av ulykkene.

(©NPK)