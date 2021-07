Belgia startar etterforsking etter dei dødelege flaumane i landet

utenriks

Påtalemakta i byen Liège sa i ei fråsegn onsdag at ein dommar har vorte peikt ut til å leie etterforskinga, som skal undersøkje om det er grunnlag for å sikte nokon for aktlaust drap på grunn av manglande vedlikehald eller atterhald.

Etter misnøye frå tusenvis av innbyggjarar som vart ramma av flaumane, har eit belgisk politisk parti tidlegare denne veka bede om ein kommisjon i parlamentet som skal undersøkje katastrofen.

Også Tyskland vart hardt ramma av flaumen, og til saman omkom over 210 personar i dei to landa.

