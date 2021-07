Framleis høge smittetal i Israel

utenriks

Smittetalet er høgare enn tysdag då det vart registrert 2.112 nye tilfelle i landet. Smittetalet på tysdag var det høgaste sidan midten av mars.

Ifølgje avisa Haaretz jobbar no israelske styresmakter med å skaffe nok koronavaksinar slik at befolkninga kan få ein tredje dose. Denne tredje dosen skal verne befolkninga mot den smittsame deltavarianten som står for dei høge smittetala.

Tysdag sa statsminister Naftali Bennett at landet er «veldig nære» å få tak i vaksinane.

– Vi jobbar med saka, tru meg, sa Bennett.

