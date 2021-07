Søkkande smittetrend i Storbritannia overraskar forskarane

utenriks

Då den britiske regjeringa letta på alle smittevernrestriksjonane i England 19. juli, var det venta at smittetala skulle gå rett i vêret.

Ei rekkje forskarar, blant dei epidemiologen Neil Ferguson frå Imperial College London, sa at det etter gjenopninga nesten heilt sikkert ville bli registrert 100.000 nye smittetilfelle dagleg, og kanskje endå fleire.

Ei veke etter gjenopninga har likevel smittetala gått nedover. Måndag hadde smittetala gjennom veka i førevegen sokke med 21,5 prosent. 17. juli vart det registrert 54.674 nye smittetilfelle, medan talet 26. juli var på 24.950.

Onsdag vart det registrert 23.511 nye smittetilfelle, men det vart samtidig registrert 131 nye dødsfall. Det er det høgaste dødstalet i Storbritannia sidan midten av mars, ifølgje The Guardian.

Forundra forskarar

Utover at diskotek og nattklubbar kunne opne dørene igjen førre veke, betydde òg den engelske gjenopninga farvel til krav om munnbind, avstand og heimekontor.

Forskarar er forundra over smitteutviklinga, skriv The New York Times. Få av dei avisa har snakka med, er villige til å spekulere så tidleg etter at gjenopninga har funne stad.

Sjølv om 70 prosent av vaksne britar er fullvaksinerte og millionar har vore smitta av viruset, er framleis millionar av yngre britar uvaksinerte. Ifølgje det britiske statistikkbyrået har 92 prosent av britar antistoff som følgje av anten vaksinasjon eller tidlegare smitte.

Talet på sjukehusinnleggingar og dødsfall er framleis på veg oppover, med ein auke på høvesvis 27 og 50 prosent.

Om talet på smittetilfelle held fram med å vere søkkande, er det gått ut frå at kurva etter kvart vil snu for innleggingar og dødsfall òg. Innleggingar og dødsfall hengjer ofte noko etter registrerte smittetal.

Fleire moglege årsaker

The Guardian skriv at den fallande smittekurva kan antyde at det ikkje dreier seg om stigande immunitet. Då ville ein sett ein nedgang som går føre seg over fleire veker, ikkje dagar.

– Det kan skje, sjølvsagt, om vi ser ein kortsiktig nedgang, følgd av ein ny oppgang og så eit fall igjen, seier epidemiologen Rowland Kao ved Edinburgh-universitetet til avisa om ein ny oppsving.

Avisa trekkjer fram at smittestigning under fotball-EM, som mellom anna vart halde i England, kan ha gjort at tala søkk etter meisterskapen. I tillegg blir det spekulert i om mindre testing og stengde skular kan ha spelt inn.

Ber om varsemd

Statsminister Boris Johnson sa tysdag at det er veldig viktig at britar held fram med å vere forsiktige og ikkje dreg forhasta konklusjonar.

– Folk må vere veldig forsiktige, det er framleis haldninga til regjeringa, sa han.

Det er registrert meir enn 129.000 dødsfall og 5,7 millionar smitta knytt til pandemien i Storbritannia.

