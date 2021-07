Skogbrann truar tyrkisk ferieby

utenriks

Tyrkisk fjernsyn viste bilete av mannskap som dumpar ein flammehemmande substans frå helikopter ned på brennande hus og jordar i og rundt kystbyen Manavgat.

Lokale styresmakter siger at fire bydelar har vorte evakuerte og at brannen er delvis under kontroll. Rundt 500 menneske skal vere flytta ut av byen, som er ein populær feriestad for russarar og austeuropearar.

Det finst inga samla oversikt over talet på evakuerte. Fjernsynskanalen NTV melder at 20 hus har brunne ned til grunnen i éin del av byen. Tjukk røyk steig mot himmelen, og brannen var synleg på lang avstand.

Feriebyen ligg rundt 75 kilometer aust for Antalya.

Ordføraren i Antalya, Muhittin Bocek, siger at brannen tilsynelatande oppstod på fire stadar samtidig og at styresmaktene har mistanke om eldspåsetjing.

(©NPK)