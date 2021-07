To døde og fleire skadde i syrelekkasje i Texas

utenriks

Ulykka skjedde ved 19.30-tida og involverte ein lekkasje av eddiksyre, opplyser talspersonen til selskapet Chevalier Gray.

Han seier to personar fekk livstruande skadar og døydde, medan fire andre fekk brannskadar. Selskapet seier det jobbar tett med nødetatane for å stadfeste at alle tilsette er gjort greie for.

Brannvesenet i Harris County opplyser at 31 tilsette er til observasjon, medan 5 fekk behandling på staden av helsepersonell og 2 er frakta til sjukehus, melder kanalen KHOU 11.

Luftmålingar på anlegget viser at lekkasjen ikkje er til fare for folk som bur i nærleiken.

LyondellBasell er eitt av dei største plast-, kjemikalie- og raffineringsselskapa i verda

