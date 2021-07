Tusenvis av forskarar slår igjen alarm om helsetilstanden i verda

utenriks

Forskarane, som er del av gruppa på meir enn 14.000 forskarar som har skrive under på at verda står overfor ei klimakrise, seier at leiarane i verda konsekvent har mislykkast i å handtere årsaka til klimaendringane: «overutnyttinga av jorda».

Det hastar meir enn nokon gong å verne livet på jorda, påpeikar forskarane i ein artikkel publisert i tidsskriftet BioScience onsdag.

Sidan ei liknande vurdering i 2019 har det vore «ein usedvanleg stor auke» i klimarelaterte katastrofar, påpeikar forskarane. Dei viser mellom anna til flaumar i Sør-Amerika og Søraust-Asia, hetebølgjer og skogbrannar i Australia og USA og øydeleggjande syklonar i Afrika og Asia.

Nedslåande rekordar

Av 31 vitale teikn, som måler helsetilstanden til planeten og inkluderer utslepp av klimagassar, tjukna på isbrear, utbreiinga av sjøis og avskoging, fann forskarane at 18 sette nye nedslåande rekordar.

Til dømes har nivået av CO2 og metangass i atmosfæren aldri vore så høgt som i år, sjølv om koronapandemien har ført til utsleppskutt.

På Grønland og i Antarktis smeltar isen 31 prosent raskare enn for berre 15 år sidan, skriv forskarane i artikkelen.

Både havtemperaturen og havnivået har auka sidan 2019, og avskoginga i Amazonas i Brasil nådde i fjor sitt høgaste nivå på tolv år.

Som også andre studiar har påpeika, understrekar forskarane at brann, tørke og avskoging fører til at delar av Amazonas no slepper ut karbon i staden for å ta opp gassen frå atmosfæren.

Krev slutt på fossilt drivstoff

Professor Tim Lenton ved University of Exeter i Storbritannia er medforfattar til artikkelen og seier hetebølgja vest i USA og i Canada viser at klimaet allereie har byrja å oppføre seg på ein «sjokkerande og uventa måte».

– Vi må handle når vi ser klare bevis på at vi er i ferd med å nå eit klima-vippepunkt, seier Lenton.

Forskargruppa krev mellom anna at det blir sett ein sluttdato for bruken av fossilt drivstoff og betre vern av det biologiske mangfaldet.

– Dei ekstreme klimahendingane som vi har vore vitne til dei siste åra, for ikkje å nemne dei siste vekene, viser at det hastar å handtere klimakrisa, seier administrerande direktør Philip Duffy ved Woodwell Climate Research Center.

