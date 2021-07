AstraZeneca med over tredobla inntekt frå vaksinesal

utenriks

I perioden april til juni selde AstraZeneca koronavaksinar for vel 7,8 milliardar kroner. Det er over tre gonger så mykje som frå førre kvartal, der selskapet selde vaksinar for 2,3 milliardar kroner.

Auken førte til eit overskot på 6,7 milliardar kroner i andre kvartal, der selskapet distribuerte over 319 millionar vaksinedosar rundt om i verda. Spesielt i Storbritannia har vaksinen vore sentral i vaksineprogrammet.

Dei samla inntektene til selskapet auka i andre kvartal med 31 prosent til rundt 71 milliardar kroner samanlikna med same periode i fjor.

(©NPK)