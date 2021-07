Senatet stemde ja å gå vidare med Bidens gigantiske infrastrukturpakke

utenriks

Tidlegare på dagen vart republikanarar og demokratar i Senatet samde om dei viktigaste attståande delane i den enorme støttepakken for infrastruktur.

Pakken trong støtte frå 60 av dei 100 senatorane for å bli teken vidare, og forslaget enda med at få støtte frå 67 senatorar, medan 32 stemde mot. Dermed kan sjølve debatten om lovforslaget byrje. Den er venta å gå føre seg i fleire dagar.

Det har vorte forhandla i fleire veker, og utfallet av avstemminga viser at det er interesse blant senatorane for å starte prosessen. Det er likevel uklart om dei støttar ei endeleg godkjenning av pakken, som vil auke dei offentlege utgiftene med 550 milliardar dollar over fem år.

Etter ei eventuell godkjenning skal begge parti saumfare teksten, og det er venta at denne delen av godkjenninga kan ta tid. Infrastrukturpakken gjeld mellom anna motorvegar, bruer, vatn og avløp, breiband og andre offentlege tenester.

(©NPK)