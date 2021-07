USAs forsvarsminister diskuterte Kina med Vietnam

utenriks

Austin tok opp spørsmål om krig og folkeretten med Vietnams forsvarsminister Phan Van Giang. Dei diskuterte òg fjerning av landminer i landet og konsekvensane av bruken av det kjemiske våpenet Agent Orange under Vietnam-krigen.

Dei to forsvarsministrane signerte òg ein intensjonsavtale som understreka USAs ansvar for å hjelpe Vietnam med å føre tilbake leivningane av amerikanske soldatar som døydde under krigen.

Austin lova òg å hjelpe Vietnam med å forbetre marinekapasitetane i landet. Forholdet mellom Vietnam og Kina har vorte meir anstrengt den siste tida.

