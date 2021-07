Amazon har fått førelegg på 746 million euro for regelbrot

utenriks

Det er styresmaktene i Luxembourg som har ferda ut førelegget. Summen svarer til 7,8 milliardar norske kroner.

Amazon opplyser at den nasjonale kommisjonen for datavern i Luxembourg 16. juli kom til at praksisen til selskapet ikkje var i tråd med EU-regelverket (GDPR).

Amazon seier at førelegget er grunnlaust og at selskapet skal forsvare seg på det mest iherdige.

Amazon er blant dei største private selskapa i verda målt i marknadsverdi og hadde i andre kvartal eit overskot på 61 milliardar kroner.

(©NPK)