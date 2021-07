Angrep på FN-kontor i Afghanistan

utenriks

Kampane gjekk føre seg fredag i Guzara-distriktet, rundt ti kilometer frå Herat, hovudstad i provinsen med same namn. Det er førebels uklart kven som er ansvarlege for skota mot FN- kontoret.

FNs spesialutsending for Afghanistan kallar hendinga forferdeleg.

– Gjerningspersonane bak dette angrepet må identifiserast og stillast til ansvar, seier Deborah Lyons.

FN meiner angrepet vart utført av «element som er imot regjeringa» og legg til at kontoret ligg i eit området som har vore åstad for harde kampar mellom Taliban og regjeringsstyrkane. FN legg til at dei er i kontakt med begge partar i krigen for å finne ut kven som står bak og korleis angrepet kunne skje.

Talibans talsperson Qari Yousuf Ahmadi seier at FN-kontoret hamna i krysselden, men at «kontoret er trygt, og dei treng ikkje uroe seg».

Kampane har vorte trappa kraftig opp i Afghanistan sidan Taliban gjekk på offensiven då USA og Nato starta si siste tilbaketrekking i mai.

Opprørarane kontrollerer fleire hundre distrikt over heile landet. Det gjeld òg i Herat-provinsen, der Taliban har erobra grenseovergangar til Iran og Turkmenistan. Kampane som no går føre seg i utkanten av Afghanistans tredje største by Herat, har drive mange familiar på flukt, fortel innbyggjarar fredag.

– Folk er livredde der, seier Abdul Rab Ansari, som har flykta inn til byen frå Guzara.

